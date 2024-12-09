Çin'den Suriye çağrısı: Siyasi uzlaşma tesis edilmeli
Çin, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de taraflara en kısa zamanda siyasi uzlaşma sağlayarak ülkede istikrarı tesis etmeleri çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çin'in ülkedeki durumu yakından izlediğini ifade eden Sözcü Mao, "Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının çıkarını göz önünde bulundurur ve siyasi bir uzlaşmayı en kısa sürede sağlayarak ülkede istikrarı yeniden tesis eder" dedi.
Mao, AA muhabirinin, on binlerce Suriyelinin öldüğü, milyonlarcasının yerinden edildiği 13 yılık iç savaşın ardından sona eren Beşşar Esad iktidarı sonrası Çin'in ülkenin geleceğini nasıl gördüğü sorusuna, "Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermelidir. Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur" şeklinde yanıt verdi.
Çin'in, Suriye'de Beşşar Esad rejimine dost ülkelerden biri olarak bilindiği savına karşı çıkan Mao, "Çin'in Suriye ile dostane ilişkileri, Suriye halkının tümüyle ilgilidir" ifadesini kullandı. Sözcü Mao, Çin'in bu süreçte Esad ile temas kurup kurmadığı sorulduğunda ise yorum yapmaktan kaçınırken siyasi uzlaşma çağrısını yineledi.
Mao, İsrail'in ülkedeki durumdan istifade ederek Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgaline ilişkin, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
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