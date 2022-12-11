Çin'den Tayvan uyarısı: Kimse hafife almalı

11 Aralık 2022 Pazar, 15:27

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun savunma bakanları toplantısına video konferans aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Wei Fenghe, küresel zorluklarla mücadelede birlik ve işbirliğinin doğru seçim olduğunu belirterek, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin ilerletilmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum oluşturmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Wei, Çin ordusunun tüm işgalcileri yenmek ve ulusal yeniden birleşmeyi güvence altına almak için sağlam bir iradeye ve güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Wei, "Çin Silahlı Kuvvetleri'nin kaya gibi sağlam kararlılığını kimse hafife almamalı" dedi.