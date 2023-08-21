Çin'den vatandaşına 'CIA' soruşturması

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:30

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Çin vatandaşı hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, bakanlık, 39 yaşındaki soyadı Hao olan Çin uyruklu kişinin bir bakanlıkta kadrolu olduğunu ve eğitim için Japonya'ya gittiğini ve burada casusluk için görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık, daha önce İtalya'da askeri sanayi grubu için işe alındıktan sonra CIA için casusluk yaptığından şüphelenilen başka bir vatandaşın ortaya çıkarıldığını açıklamıştı.

Peki'ndeki ABD büyükelçiliği, konuua ilişkin açıklama yapmazken Tokyo'daki ABD Büyükelçiliği, muhatabın CIA olduğunu belirtti.