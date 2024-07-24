Fiat Grande Panda elektrikli ve hibrit motorla geliyor! İşte Türkiye fiyatları ve tüm özellikleri...

İKONİK MODEL

Bu oval tema, dokulu kumaşlar, renkli akrilik ve parlak plastikler de dahil olmak üzere bir dizi zıt malzemeyle eşleştirilerek Panda'nın iç mekânında birçok kez tekrarlanıyor. Resimlerde ortaya çıkan ana renk kombinasyonu, Fiat'ın “Moda dünyası için bir çift mavi kot pantolon neyse, otomobil dünyası için de bir Fiat Panda odur” düşüncesinden esinlenerek, sarı vurgularla mavi kumaşın çarpıcı bir kombinasyonunu içeriyor.