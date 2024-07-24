Fiat Grande Panda elektrikli ve hibrit motorla geliyor! İşte Türkiye fiyatları ve tüm özellikleri...
Yeni Fiat Grande Panda'nın ilk iç mekan görüntüleri de dahil olmak üzere yeni teknik ayrıntıları ortaya çıktı. Otomobil ikonik Fiat Panda süpermini'nin yeniden üretilmiş hali. Model yüzde yüz elektrikli ve hibrit motorlarla satışa sunulacak.
FIAT'IN 125. YILDÖNÜMÜ
Tamamen yeni Fiat Grande Panda kısa bir süre önce sadece sınırlı dış görüntülerle ortaya çıktı ancak Fiat'ın 125. yıldönümü arifesinde, bu yıl üretilmeye başlanacak modele dair net bir resim verildi.
İNGİLTERE FİYATLARI BELLİ OLDU
İngiltere'deki yerel fiyatlandırma henüz onaylanmadı, ancak Fiat elektrikli model için 25 bin Euro'nun altında bir fiyat açıkladı ve hafif hibrit benzinli İtalya'da 19 bin Euro'nun altında satışa sunulacak.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SEÇENEKLERİ
Yeni Panda, Smart Car platformundaki Stellantis grubunun modelleriyle tüm temel dayanaklarını paylaşacak, yani lansmandan itibaren elektrikli bir otomobil olarak veya hafif hibrit güç aktarma organlarıyla satışa sunulacak.
FIAT GRANDE PANDA MENZİL
Fransız muadili yeni Citroen e-C3'te olduğu gibi, Fiat'ın elektrikli Grande Panda'sı da 320 kilometreye kadar menzil sunabilen 44kWh'lik bir batarya paketine sahip olacak, ancak bu son rakam resmi bir WLTP ekonomi derecelendirmesinde henüz onaylanmadı. Performans rakamları da henüz açıklanmadı.
FIAT GRANDE PANDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Fiat Grande Panda'nın e-C3'ün 11 saniyelik 0-100 km/sa süresi ve 135 km/sa azami hız verilerine paralel değerlere sahip olması bekleniyor.
FIAT GRANDE PANDA ÖN BAGAJ ALANI
Bu batarya paketi, ön tekerlekleri tahrik eden öne monte edilmiş 110 hp'lik bir elektrik motoruna güç veriyor. Öne monte edilen motora rağmen, Panda'da kaputun altında 13 litrelik küçük bir bagaj bölmesi yer alacak ve bu bölme spiral şarj kablosuna ev sahipliği yaparak istiflendiğinde yerden tasarruf sağlayacak.
FIAT GRANDE PANDA HIBRIT
Tamamen elektrikli modelin yanı sıra 1.2 litrelik üç silindirli motoru küçük bir elektrik motoruyla eşleştiren hafif hibrit bir güç aktarma organı seçeneği de olacak. Güç, 120Nm tork ile 100 hp olarak derecelendiriliyor.
FIAT GRANDE PANDA 4x4
Fiat, ikonik Panda 4x4'ün yerine geçecek herhangi bir araç duyurmadı, ve ileride böyle bir çekiş sistemine sahip olma ihtimali de düşük görünüyor.
TASARIM VE İÇ MEKÂN
Grande Panda'nın iç mekânı da tamamen ortaya çıktı. Tasarımında, uzun yıllar Fiat'ın genel merkezi olan ve çatısında ikonik oval şekilli bir test pisti bulunan Torino'daki ikonik Lingotto fabrikasından esinlenilmiş.
İKONİK MODEL
Bu oval tema, dokulu kumaşlar, renkli akrilik ve parlak plastikler de dahil olmak üzere bir dizi zıt malzemeyle eşleştirilerek Panda'nın iç mekânında birçok kez tekrarlanıyor. Resimlerde ortaya çıkan ana renk kombinasyonu, Fiat'ın “Moda dünyası için bir çift mavi kot pantolon neyse, otomobil dünyası için de bir Fiat Panda odur” düşüncesinden esinlenerek, sarı vurgularla mavi kumaşın çarpıcı bir kombinasyonunu içeriyor.
FIAT GRANDE PANDA RETRO TARZI
Grande Panda, biri retro tarzı iki kollu direksiyon simidinin arkasına monte edilmiş 10 inçlik bir ekran ve diğeri tamamen yeni bir kontrol sistemi içeren 10,25 inçlik bir dokunmatik ekran olmak üzere iki dijital arayüzün bir kombinasyonuna sahip olacak. Kabin içinde de geniş bir saklama alanı bulunuyor ve iç kısımdaki çeşitli bölmelerde 13 litreye kadar alan bulunuyor.
FIAT GRANDE PANDA BOYUTLARI
Dört metrenin biraz altındaki uzunluğuyla Grande Panda, önceki nesil araca göre yaklaşık 250 mm daha uzun ve bu da dar selefine göre daha fazla yolcu ve bagaj alanı anlamına geliyor. Bagaj alanı da 361 litre olarak belirlenmiş.
FIAT GRANDE PANDA TASARIM
Grande Panda'nın cesur ve bloklu duruşu, dikey ön ucu ve eğimli arka ön camı, ikonik otomotiv tasarımcısı Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan ünlü atasına selam gönderiyor. Panda önden çekişli olmasına rağmen, x desenli alaşım jantlar, kontrast oluşturan sürtünme şeritleri ve kapılara işlenmiş 'Panda' yazısı da dahil olmak üzere daha sağlam Panda 4x4'e ait pek çok başka referans var.
FIAT GRANDE PANDA FAR İMZASI
Grande Panda'nın tasarımı, 2024'te daha önce ortaya çıkan 'Mega-Panda' konseptinden de çok şey ödünç alıyor. Kare piksel LED'ler ve X şeklindeki gündüz farı imzası, Grande Panda'nın parlak siyah ızgara panelinde dengelenen Fiat logosu ve üç boyutlu arka far tasarımı taşınan detaylar arasında yer alıyor.
YENİ FIAT PANDA AİLESİ
Grande Panda, Fiat Panda'dan ilham alan yeni bir model ailesinin ilki ve Fiat, 2027 yılına kadar her yıl yeni bir ekleme yapacağını taahhüt ediyor.
Hepsi aynı Smart Car platformunu ve tasarım dilini kullanacak ve “işlevsellik asla eğlence olmadan var olmamalı” ortak felsefesini paylaşacak.
FIAT MEGA-PANDA!
Fiat'ın şubat ayında Mega-Panda ile birlikte tanıttığı diğer konsept otomobillere dayanarak, ürün yelpazesi sonunda bir aile SUV'u, bir fastback ve bir kamp karavanı içerecek, ancak bunlardan hangisinin önce geleceği hâlâ belirsiz.
FIAT GRANDE PANDA NEREDE ÜRETİLECEK?
Fiat'ın yeni modeli Sırbistan'da üretilecek ve Sırbistan Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı ülkelerden biri. Bu yılın sonlarında üretilmeye başlanması modelin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. STA olan ülkelerde üretildiği için Türkiye'nin modli ithal etmesi durumunda Gümrük Vergisi uygulanmayacak.
FIAT GRANDE PANDA TÜRKİYE FİYATLARI
Elektrikli model Türkiye'de satışa sunulduğunda döviz kurlarına bağlı olarak şu anki gibi yüzde 10 ÖTV'ye tabi olursa en az 1 milyon 250 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. 1.2 litre motorlu hibrit model ise güncel vergiler ile en az 1 milyon 550 bin lira civarında bir fiyatla satışa sunulabilir.
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