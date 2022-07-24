Çin'in dev radyo teleskobu, 660 pulsar tespit etti
Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), "pulsar" adı verilen, kendi etrafından hızla dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızlarının 660'ını kayda aldığı bildirildi.
Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'ndan (FAST) sorumlu baş mühendis Ciang Pıng, dünyanın en büyüğü olan radyo teleskobunun sinyal genişliği ve gücü sayesinde bu alandaki gözlemlere önemli katkı sağladığını vurguladı.
Ocak 2020'den beri düzenli gözlem çalışmalarının başlatıldığı teleskop, bugüne dek 660 pulsarı kayda aldı.
Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.
Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.
Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor.
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