Çin'in ilk imparatorunun mezarında 16 tonluk bir lahit keşfedildi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:57

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:57

Çin'in ilk imparatoru Şi Huangi'nin anıt mezarında hazinelerle dolu 16 tonluk bir lahit bulunduğu belirtildi.

Arkeonews portalı, “Tabutun içinde silahlar, zırhlar, yeşim taşları, bir çift altın ve gümüş deve, bir dizi mutfak eşyası ve altı bin bronz sikke gibi çok zengin cenaze aksesuarları bulundu” ifadelerini kullandı.

Şi Huangi'nin anıt mezarının, 16 metre derinliğinde ve 109 metre genişliğinde olan mezarın gizeminin arkeologları şaşırtmaya devam ettiği kaydedildi.

Yeni keşfedilen lahitin, Şi Huangi'nin oğlu Prens Gao'ya, diğer varislere ya da yüksek rütbeli bir savaşçıya ait olabileceği belirtildi.

Efsanevi bir figür olarak kabul edilen Gao'nun, kendisi hakkındaki bilgilerin sadece M.Ö. 85 yılında yazılmış tarihi bir destanda yer aldığı kaydedildi.