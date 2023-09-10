Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.
ÇELENK BIRAKTI
Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.
Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.
Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.
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