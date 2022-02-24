Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 09:24

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçilik yayımladığı güvenlik uyarısında, ülkedeki Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin sükunetle hareket etmesi ve kişisel güvenliklerini sağlamasını istedi.

Büyükelçilik, vatandaşlara evlerinde kalmalarını tavsiye etti.