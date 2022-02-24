Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı
Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle vatandaşlarını, kişisel güvenliklerini korumaları konusunda uyardı.
Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası güvenlik uyarısında bulundu.
Büyükelçilik yayımladığı güvenlik uyarısında, ülkedeki Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin sükunetle hareket etmesi ve kişisel güvenliklerini sağlamasını istedi.
Büyükelçilik, vatandaşlara evlerinde kalmalarını tavsiye etti.
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