Son dakika: Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası Ankara'dan Türk yurttaşlarına çağrı
Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Rus saldırıları sonrası açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk yurttaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız; Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.
Açıklamada, yardım ve destek talebinde bulunacaklar için de şu iletişim numaraları paylaşıldı:
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi; '+903122922929'
Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayanlar için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları; '+380632114765, +380632557748, +380935394612'
Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayanlar için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları; '+380937110024, +380937110026'
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