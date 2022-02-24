Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladı: CNN canlı yayınında patlama sesleri

24 Şubat 2022 Perşembe, 08:40

Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladı. CNN'in Uluslararası muhabiri Matthew Chance de sabahın erken saatlerinden bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayına geçti.

Chance, sabahın erken saatlerinden itibaren 7-8 patlama sesi duyulduğunu söyledi. Patlama sesleri canlı yayına da yansıdı.

"Bu patlamalara kadar Ukrayna'da çok sessiz bir gece hakimdi. Birkaç saat öncesine kadar düşünülemez olduğunu düşündüğümüz şey, şimdi gerçek oldu" ifadelerini kullanan Chance, "Büyük patlamalar oluyor. Şu an ne olduklarını tam olarak açıklayamıyorum ancak bu kadar büyü patlamaların Putin'in konuşmasını yapmasından birkaç dakika sonra başlaması dikkate değer bir tesadüf" dedi; koruyucu kıyafetlerini giydi.