Çin’in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Çin’in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin’deki Covid-19 protestolarını takip eden BBC muhabirinin tutuklanması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Çin’in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, geçtiğimiz pazar günü Çin’in Şanghay kentindeki Covid-19 protestolarını takip eden BBC muhabiri Ed Lawrence'ın tutuklanması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
"MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMAMIZ İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ”
Romanya’nın başkenti Bükreş’teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Büyükelçi Zeguang’ın Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde talimat verdiğini ifade ederek, "Medya özgürlüğünü korumamız inanılmaz derecede önemli. Bu, İngiltere’nin inanç sisteminin tam kalbinde yer alan bir şey ve gazetecilerin rahatsız edilmeden ve saldırı korkusu olmadan işlerini yapabilmeleri inanılmaz derecede önemli" dedi.
BBC tarafından geçtiğimiz pazar günü yapılan açıklamada, Lawrence'ın Covid-19 önlemlerine karşı protestoları takip ederken dövüldüğünü, tutuklandığını ve kelepçelendiği belirtildi. Çin, tarafı ise BBC’nin açıklamasını yalanladı.
“İNGİLİZLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GAZETECİ MUAF DEĞİL"
Çin’in Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "İngiltere tarafı, Çin'in Covid-19 politikası veya diğer iç işleri hakkında hüküm verecek konumda değil. Çin, gazetecilerin haber yapma hakkına saygı duyuyor, ancak ev sahibi ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundalar. İngilizler de dahil olmak üzere hiçbir gazeteci muaf değil" ifadeleri kullanılarak, İngiltere'nin kendi Covid-19 politikalarında "ciddi sorunlar" olduğu belirtildi.
BBC muhabiri Lawrence, 27 Kasım'da Şanghay’da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği sırada gözaltına alınmış ve birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.
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