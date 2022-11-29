Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan için istenen ceza belli oldu
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Müütalaasını açıklayan savcı, Gürcan'ın, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde temin etme ve açıklama" suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı. Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.
MÜTALAA AÇIKLANDI
Daha sonra savcı, esas hakkında mütalaasını dosyaya sundu.
Mütalaada, yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmeler fiziki ve teknik takiple tespit edilen Gürcan'ın aktardığı bilgilerin, açık kaynaklardan elde edilmeyecek içeriklere sahip olduğu kaydedildi.
Gürcan'ın savunmasında, yabancı diplomatlara, açık kaynaklardan derlediği bilgileri verdiğini iddia ettiği aktarılan mütalaada, elde edilen ortam dinlemesi kayıtları sonucu ise bu bilgilerin, "gizli kalması gereken bilgiler" arasında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.
Mütalaada, Gürcan'ın, 2016'da görüşmeye başladığı yabancı diplomatlara aktardığı bilgiler arasında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşanılanlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması", "iç siyasi gelişmeler", "ekonomik yatırımlar" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgilerin yer aldığı kaydedildi.
35 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Bu kapsamda Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Duruşmada, sanık Gürcan ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ettiği belirtildi.
Duruşmaya 9 Mart'ta devam edilecek.
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