Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez iki keçiyi klonladı

Çinli araştırmacılar, dünyada ilk kez iki keçiyi başarılı bir şekilde klonladıklarını ve klonlanan keçilerin yün ticareti için kullanılabileceğini açıkladılar.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:12
Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez iki keçiyi klonladı
Abone Ol google-news

Çinli bilim insanları, iki Tibet keçisini başarıyla klonladıklarını duyurarak, bunun dünya çapında bir ilk olduğunu duyurdular.

Klonlamanın, Çinli çiftçilerin hayvanları, tatlı kaşmir yünü ticaretinde kullanılan daha fazla kürk toplamak için kullanabilecekleri yönünde yapıldığı belirtildi.

Klonlama programını yöneten bilim insanı Su Jianmin, ekibin, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai'de gerçekleştirilen somatik hücre klonlamasının gerçekleştiğini açıkladı.

Jianmin, "Qinghai'de iki klonlanmış keçi doğdu. İlk doğan 3,4 kilogram ağırlığında ve sağlıklı" dedi.

Çin medyası, somatik hücre klonlaması sonucu ortaya çıkan keçilerin videosunu yayınladı.

SOMATİK HÜCRE KLONLAMASI

Somatik hücre klonlaması, somatik hücrenin çekirdeğinin, kendi çekirdeğinden arındırılmış bir yumurta hücresine yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Yeniden yapılandırılan hücre çalışması daha sonra uyarılarak hücre bölünmesine ve nihayetinde bir organizmanın gelişmesine neden olabilir.

Benzer somatik hücre denemeleri önceki yıllarda, özellikle de bir kooyun ile başlamıştı. Bir koyunun meme bezinden büyütülen ve şekillendirilen koyun, somatik hücre bilimleri kapsamında klonlanan ilk memeliydi. Dolly adı verilen koyun, yaşamı boyunca çok sayıda kuzu doğurdu ve klonlama süreciyle bağlantısı olmayan bir akciğer hastalığı nedeniyle öldü.


Çin haberleri Keçi haberleri

İlgili Haberler

Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!

Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!
Ses klonlama teknolojisi: Kimlere yarayabilir, riskleri neler?

Ses klonlama teknolojisi: Kimlere yarayabilir, riskleri neler?
Klonlamadaki atılım tartışmayı büyüttü: Mamutlar geri mi dönecek?

Klonlamadaki atılım tartışmayı büyüttü: Mamutlar geri mi dönecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
CHP lideri Özgür Özel'den sandık güvenliği talimatı: Çalışmaları hızla tamamlayın

CHP lideri Özgür Özel'den sandık güvenliği talimatı: Çalışmaları hızla tamamlayın
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Paris Olimpiyatları için siber saldırı tehlikesi gündemde

Paris Olimpiyatları için siber saldırı tehlikesi gündemde
Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’

Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
Spotify eğlenceli bir özellikle geldi: Şarkı Falcısı

Spotify eğlenceli bir özellikle geldi: Şarkı Falcısı