Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez iki keçiyi klonladı
Çinli araştırmacılar, dünyada ilk kez iki keçiyi başarılı bir şekilde klonladıklarını ve klonlanan keçilerin yün ticareti için kullanılabileceğini açıkladılar.
Çinli bilim insanları, iki Tibet keçisini başarıyla klonladıklarını duyurarak, bunun dünya çapında bir ilk olduğunu duyurdular.
Klonlamanın, Çinli çiftçilerin hayvanları, tatlı kaşmir yünü ticaretinde kullanılan daha fazla kürk toplamak için kullanabilecekleri yönünde yapıldığı belirtildi.
Klonlama programını yöneten bilim insanı Su Jianmin, ekibin, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai'de gerçekleştirilen somatik hücre klonlamasının gerçekleştiğini açıkladı.
Jianmin, "Qinghai'de iki klonlanmış keçi doğdu. İlk doğan 3,4 kilogram ağırlığında ve sağlıklı" dedi.
Çin medyası, somatik hücre klonlaması sonucu ortaya çıkan keçilerin videosunu yayınladı.
SOMATİK HÜCRE KLONLAMASI
Somatik hücre klonlaması, somatik hücrenin çekirdeğinin, kendi çekirdeğinden arındırılmış bir yumurta hücresine yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Yeniden yapılandırılan hücre çalışması daha sonra uyarılarak hücre bölünmesine ve nihayetinde bir organizmanın gelişmesine neden olabilir.
Benzer somatik hücre denemeleri önceki yıllarda, özellikle de bir kooyun ile başlamıştı. Bir koyunun meme bezinden büyütülen ve şekillendirilen koyun, somatik hücre bilimleri kapsamında klonlanan ilk memeliydi. Dolly adı verilen koyun, yaşamı boyunca çok sayıda kuzu doğurdu ve klonlama süreciyle bağlantısı olmayan bir akciğer hastalığı nedeniyle öldü.
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