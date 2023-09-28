Çinli hackerlar, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait on binlerce e-posta çaldı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:26

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:27

Bir ABD Senatosu çalışanı, bu yıl Microsoft'un e-posta platformunu sabote eden Çinli bilgisayar korsanlarının, ABD Dışişleri Bakanlığı hesaplarından on binlerce e-postayı çalmayı başardığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı bilişim teknolojileri çalışanları için bir brifinge katılan personel, Reuters'a yaptığı açıklamada, 10 farklı Dışişleri Bakanlığı hesabından 60 bin e-postanın çalındığının bildirildiğini söyledi.

Brifinge göre, hesapları ele geçirilen Dışişleri Bakanlığı çalışanları çoğunlukla Hint-Pasifik alanındaki çalışmalarına odaklanmıştı.

Brifinge göre ayrıca, bilgisayar korsanları bir Microsoft mühendisinin cihazını ele geçirerek Dışişleri Bakanlığı'nın e-posta hesaplarına girmelerini sağladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li yetkililer ve Microsoft Temmuz ayında, Mayıs ayından bu yana Çinli devlet bağlantılı bilgisayar korsanlarının ABD Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları da dahil olmak üzere yaklaşık 25 kuruluşun e-posta hesaplarına eriştiğini açıkladı.

ABD'nin, sabotajın arkasında Çin'in olduğu yönündeki iddiaları, Pekin'in suçlamaları reddetmesi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi.

Microsoft bu ayın başlarında ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarındaki üst düzey yetkililerin hacklenmesinin bir Microsoft mühendisinin kurumsal hesabının ele geçirilmesinden kaynaklandığını açıklamıştı.