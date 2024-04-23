Çinli turist, fotoğraf çektirirken yanardağın içine düştü

Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:18

Güncelleme: 23.04.2024 - 11:18

31 yaşındaki Çin vatandaşı Huang Lihong, 20 Nisan'da Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Banyuwangi'de bulunan Ijen Krateri'ne yuvarlandı.

Huang'ın tökezlediği ve kıyafetini kayalıklara kaptırdıktan sonra düştüğü, ardından da kraterde kaybolduğu anlaşıldı.

Yerel medya, Huang ve eşi Zhang Yong'un yanardağın kenarından gün doğumunu izleyebilmek için yerel bir rehber eşliğinde yamaca tırmandıklarını söyledi. Ancak, Huang'ın birkaç poz verirken aniden ayağı takıldığı ve uçurumun kenarından yuvarlandığı belirtildi..

Düşüşün ardından yayınlanan bir fotoğrafta Huang yanardağın kenarında tek bacağını kaldırmış bir şekilde poz verirken arkasında yükselen buhar ve sülfür gazı görülüyor.

Yerel medya Huang'ın 75 metre yükseklikten yanardağın ağzına düştüğünü ve kurtarma ekiplerinin cesedi çıkarmasının iki saatten fazla sürdüğünü belirtti.

Banyuwangi bölgesi Koruma Dairesi Başkanı Dwi Putro Sugiarto, Huang'ın ölümünün bir kaza olduğunu ve turistlere Ijen Dağı'na tırmanırken kendi güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Ijen yanardağ kompleksi, Endonezya, Doğu Cava'nın Banyuwangi Naipliği ile Bondowoso Naipliği arasındaki sınırda bulunan bir grup kompozit volkandır. Mavi ateşi, asidik krater gölü ve kükürt madenciliği ile tanınır.