Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:42
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


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