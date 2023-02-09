Çinli uzmanlar, depremin küresel deniz taşımacılığı üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu söyledi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:57

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:58

Global Times'a konuşan uzmanlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin, Türkiye üzerinde "önemli" bir etkisi olacağına ve Türkiye'nin "stratejik konumu" nedeniyle küresel deniz taşımacılığına "belirsizlikler" getirebileceğini söyledi.

İskenderun Limanı'nda deprem nedeniyle meydana gelen hasar ve yangının, limandaki tüm operasyonların bir sonraki duyuruya kadar durdurulmasına ve yük gemilerinin gemilerini başka limanlara yönlendirmesine neden oldu.

Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi Uluslararası Pazar Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bai Ming, "Deprem, Türkiye'nin normal üretimini ve yaşamını etkileyecek. Depremin sanayi zinciri ve tedarik zinciri üzerindeki etkisi, ülkenin döviz kurunu ve enflasyonunu olumsuz etkileyebilir" dedi.

"KUŞKUSUZ AKSATACAK"

Bai, "Deprem kuşkusuz normal deniz taşımacılığını aksatacaktır" ifadelerini kullandı.

Çinli denizcilik analisti Wu Minghua, İskenderun Limanı'nın Çin-Avrupa nakliye rotaları için çok önemli bir konumda olmadığını savunarak, depremin deniz taşımacılığına etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

Uluslararası lojistik hizmet danışmanlığı şirketi One Shipping'in kurucusu Zhong Zhechao ise "Büyük konteyner limanlarına olan uzaklık ve Türkiye üzerinden geçen toplam kargo hacminin çok büyük olmaması nedeniyle doğal afetin küresel deniz taşımacılığı üzerindeki etkisi sınırlıdır" diye konuştu.

Zhong, endişelerin, depremin Türkiye'nin kendisi, özellikle de iç lojistik ve taşımacılık altyapısı üzerindeki ikincil etkileri üzerinde yoğunlaştığını söyledi.