Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 317'ye yükseldi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:51

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:51

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1347 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 295 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1970 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar sağlık merkezlerine sevk ediliyor. Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor. Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları acil yardım çağrısında bulunuyor.