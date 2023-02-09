Kahramanmaraş depreminde yol yarıldı, araç içine düştü!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:26

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:26

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde E-5 karayolunun Osmaniye-Nurdağı kesiminde yol yarıldı.

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki çukura 79 MA 4255 plakalı bir ticari araç düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.