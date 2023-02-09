Kahramanmaraş depreminde yol yarıldı, araç içine düştü!
Osmaniye'de yıkıcı depremde yarılan karayolunun içine ticari araç düştü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde E-5 karayolunun Osmaniye-Nurdağı kesiminde yol yarıldı.
Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki çukura 79 MA 4255 plakalı bir ticari araç düştü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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