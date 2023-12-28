Cinsel içerikli video göndermişti: Tacizci patrona dava

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:18

İngiltere'de yaşayan April Frick, çalıştığı güzellik merkezindeki patronu Rohit Vikal'e dava açtı.

Sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle patronuna dava açan Frick, patronunun kendisine "seksi bacaklar" dediğini ve kendisine masaj yapmasını istediğini söyledi. Frick, "Vikal sık sık bana dokunmaya çalışırdı. İş bilgisayarıma cinsel içerikli filmler gönderirdi" ifadesinde bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, patronun talebine olumsuz yanıt vermesinin ardından, genç kadının kısa bir süre içerisinde maaşı kesildi.

Mahkeme, genç kadının maaşını haksız yere düşürdüğüne hükmetti. Hakim, Frick'i haklı buldu ve iş adamının genç kadına bin 522 Sterlini ödemesine hükmetti.

Kadının kazandığı davada, Frick'in baskı altında olduğunu ve kendini iyi hissetmediğini gösteren kısa mesajlar ve yazışmalar mahkemeye delil olarak sunuldu.

Mahkeme, Vikal'in Frick'e bin 522 Sterlin ödemesine hükmederken, cinsel taciz ve saldırı davası sonucunda verilecek para cezasının miktarı henüz belirlenmedi.