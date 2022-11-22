Cinsel istismara uğrayan 89 yaşındaki kadın ötanazi istedi
Yaşadığı bakımevinde cinsel istismara uğrayan 89 yaşındaki Belçikalı kadın, ötanazi talep ederek fail cezalandırıldıktan sonra ölmek istediğini bildirdi.
Belçika'da Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan yaşlı kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin cinsel istismarına uğradı.
Olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklanan zanlı hakkında açılan davanın ilk duruşması Anvers'teki mahkemede bugün yapıldı.
Yaşlı kadının avukatı, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.
"ÖTENAZİ TALEBİNDE BULUNDU"
Avukat Walter Damen, "Müvekkilim yaşadığı tecavüz olayından sonra psikolojik olarak çok acı çekmektedir. Olay gerçekten korkunç. Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu. Son isteği failin en ağır şekilde cezalandırılması. Ötanazinin uygulanması için davanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.
Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi. Savcının daha önce uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıkalı zanlı hakkındaki ceza talebini çarşamba bildireceği açıklandı.
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