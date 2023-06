Rammstein'ın solisti Till Lindemann kimdir, kaç yaşında, nereli? Till Lindemann'a neden dava açıldı?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:07

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:07

Alman metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkında cinsel saldırı ve uyuşturucu dağıtımı iddialarıyla soruşturma başlatıldı. İddialar, bir dizi kadının konserlerde Lindemann ile seks yapmak için seçildiği yönünde ortaya çıktı. Rammstein'ın temsilcisi Universal Music, suçlamaların ardından grupla ilgili pazarlama faaliyetlerini askıya aldı. Bu gelişmeyle birlikte Till Lindemann'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

TİLL LİNDEMANN KİMDİR?



Till Lindemann, 4 Ocak 1963'te Almanya'nın Leipzig şehrinde doğdu. Lindemann, 11 yaşındayken Rostock Sports Club adlı bir spor okuluna gitti ve 1977-1980 yılları arasında yatılı bir okulda okudu. Spor okulundan da 1979 yılında ayrıldı. Lindemann çok iyi bir yüzücüydü ama bir omzu sakatlanınca profesyonel yüzücülüğü bırakmak zorunda kaldı. Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989 tarihinde açılmasıyla Lindemann da pek çok Alman gibi hayatında yeni bir sayfa açtı.

Lindemann, 1986 yılında punk grubu First Arsch'da davul çalarak müzik hayatına başladı. First Arsch, Schwerin'de başlamış bir gruptur. O zamanlarda Doğu Almanya'da bu tür şeyler yasak olduğu için gizli devam eden bir gruptu. Grubun isminin tercümesinin de çoğu zaman İlk Sanat olduğu sanılmıştır. Bu, yetkililerin dikkatini çekmemek için konmuş olabilir. Grubun Saddle Up adlı bir albümü vardır. Lindemann, şarkı sözü yazmaya daha sonra başladı.

Lindemann, Feeling B adlı bir grupta da bulundu. Lied von der unruhevollen Jugend (Kıpır kıpır olan gençliğin şarkısı) adlı şarkıda, Rammstein'ın şimdiki altı üyesinden ikisi olan Paul Landers ve Christian Lorenz ile birlikte çaldı. Bu şarkı, Feeling B'nin çıkardığı Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa (1990) adlı albümündedir.

1994 yılında Lindemann, Richard Kruspe, Oliver Riedel ve Christoph Schneider bir şarkı yarışmasına katldı; bu yarışmayı kazanarak stüdyoda, profesyonel olarak müzik işine girme şansını yakalaladılar. Lindemann da bunun üzerine işin ciddileştiğini görüp Berlin'e taşındı. Sonradan da Paul Landers ve Christian Lorenz'in de aralarına katılması ile Rammstein doğdu.

Till Lindemann aynı zamanda bir şairdir. Kasım 2002 tarihinde yayınladığı Messer adlı bir şiir kitabı vardır. Bu kitap; 54 şiirden meydana gelmiştir. Ayrıca 2013 yılında "In Stillen Nachten" adlı ikinci şiir kitabı yayımlandı. 2018 yılında ''Messer'' adlı şiir kitabı için Rusya'da bir imza turuna çıktı. Başta sadece Almanca dili ile yayınlanan kitap daha sonra Rusça'ya çevrilerek, Rusya'da yeniden yayımlandı.

TİLL LİNDEMANN'IN ÖZEL YAŞAMI

Till Lindemann'ın, 1985 yılında ilk kızı, Nele doğdu. Yedi yılını bekar bir baba olarak geçirdi. Ayrıca yine Nele isminde bir torunu da vardır. 28 Şubat 1991'de eski karısı ve grup üyesi Richard Z. Kruspe'nin, Khira adında bir kızı oldu. Annesinin ısrarıyla ''Kruspe'' yerine ''Lindemann'' soyadını aldı. 1993 yılında Lindemann, eski karısı Anja Köseling'ten, Marie Louise adındaki kızı dünyaya geldi.

TİLL LİNDEMANN'IN DİSKOGRAFİSİ

Rammstein

Herzeleid (1995)

Sehnsucht (1997)

Mutter (2001)

Reise, Reise (2004)

Rosenrot (2005)

Liebe Ist Für Alle Da (2009)

Rammstein (2019)

Zeit (2022)

Lindemann

Skills in Pills (2015)

F & M (2019)

Ich Hasse Kinder (2022)

First Arsch

Saddle Up (1992)

Na Chui

Till the End (2020)