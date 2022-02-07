Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew, Mart ayında ifade verecek

07 Şubat 2022 Pazartesi, 07:06

York Dükü Prens Andrew'a, cezaevinde ölen cinsel suç hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın çevresindeyken işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçlamaları konusunda ABD'de suçlama yöneltiliyor.

Prens Andrew'a yönelik söz konusu davayı Virginia Giuffre açtı. Prens Andrew ise hakkındaki suçlamayı reddediyor.

Prens Andrew, ifadesini 10 Mart'da Londra'da verecek.

Çocukluğunda, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile güç sahibi arkadaşlarının seks ticareti ve istismarının kurbanı olduğunu söyleyen Amerikalı Virgina Giuffre, 17 yaşındayken York Dükü'nün kendisine üç kez cinsel saldırıda bulunduğunu belirtiyor.

Giuffre, Prens Andrew'un kendisini Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde, Epstein'ın New York'taki malikanesinde ve Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki özel adasında taciz ettiğini söylüyor.

Hüküm giymiş bir cinsel suçlu olan Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulundu. Ölümü resim kayıtlara intihar olarak geçti.

61 yaşındaki Prens Andrew hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Avukatları iddiaya karşın Dük'ün jüri önüne çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

York Dükü, İngiltere'de herhangi bir yasal işlemle karşı karşıya değil.

İngiltere'de yayın yapan ve haberi ilk duyuran Daily Telegraph gazetesine göre, iki gün sürmesi beklenen ifade işlemi Giuffre'nin avukatları David Boies ve Sigrid McCawley tarafından yürütülecek.

Prens Andrew'un kişisel sorularla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

İfade haberi, Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılını kutladığı gün geldi.

Reuters Avustralya'da yaşayan 38 yaşındaki Virginia Giuffre ve avukatı David Boies.

Davaya bakan ABD'li Yargıç Lewis Kaplan, her iki tarafın da tanıklarını ifade etmesi için Mayıs ayının ortasında son bulacak bir zaman çizelgesi belirledi.

Yargıç Kaplan, 14 Temmuz'a kadar tüm delillerin değiş tokuş edilmesini ve ifadelerin tamamlanmasını istiyor. Bu, tanıkların avukatları tarafından alınan ve daha sonra mahkemede kullanılmak üzere kaydedilen ifadeleri anlamına geliyor.

Bu, hem prensin hem de Giuffre'nin tüm bildiklerinin kayda geçirilmesi demek. Bu nedenle her iki taraf ve belki başkaları da, çok özel ve kişisel sorularla karşı karşıya kalacak.

Bu haftanın başlarında yargıç, Prens Andrew'un eski asistanı Robert Olney'nin ifadesini almak için İngiliz mahkemelerinden resmi talepte bulundu.

ABD'li yargıç ayrıca Prens Andrew'u Mart 2001'de Londra'daki Tramps isimli gece kulübünde Giuffre olabilecek genç bir kadınla gördüğünü söyleyen Shukri Walker'ın da ifadesini de talep etti.