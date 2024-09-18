'Cinsel suç imparatorluğu' kurmakla suçlanan ünlü rap yıldızının evinden 1000 şişe bebek yağı çıktı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:44

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:16

Savcılara göre, güvenlik güçleri tarafından Combs'un ikametinde yapılan aramalar sırasında uyuşturucu ve pornografik videoların yanı sıra 1000 şişeden fazla bebek yağı ve kayganlaştırıcı jel ele geçirdi.

Güvenlik güçleri ayrıca, seri numaraları tahrif edilmiş üç adet AR-15 de dahil olmak üzere çeşitli ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirdiklerini duyurdu.

"CİNSEL SUÇ İMPARATORLUĞU LİDERİ"

Combs, Federal Mahkeme tarafından hazırlanan iddianamede, gücünü ve prestijini “seks kaçakçılığı, zorla çalıştırma, fuhuş amacıyla eyaletler arası ulaşım sağlama, uyuşturucu suçları, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet ve adaleti engellemek” için kullanmakla suçlanıyor.

Combs, mahkeme tutanaklarında, "iğrenç bir cinsel suç imparatorluğuna başkanlık etmekle" suçlanıyor.

Raporda Combs'un, kadın ve erkek kurbanları özel cinsel performanslara teşvik ettiği ve onları sıklıkla filme aldığı anlatılmakta. İddianameye göre, bu etkinlikler bazen günler sürüyor ve kurbanlara iyileşmeleri için serum takılması gerekiyordu.

İddianamede ayrıca Combs'un kadınları yıllarca istismar ettiği, çektiği videolar ile şantaj yaptığı ve kurbanlarını hizada tutmak için şok edici şiddet eylemlerinde bulunduğu, bu eylemlerin bir ortaklar ve çalışanlar ağı tarafından yukarıdan aşağıya koordine edildiği ve kolaylaştırıldığı iddia ediliyor.

"ÖMÜR BOYU HAPİS" CEZASI ALABİLİR

Manhattan merkezli ABD Savcısı Damian Williams Salı günü düzenlediği basın toplantısında, “Bir yıl önce Sean Combs, Times Meydanı'nda durdu ve kendisine New York'un anahtarı teslim edildi. Bugün, suçlandı ve adaletle yüzleşecek” dedi.

İddianamede Combs o kadar şiddet yanlısı olarak tanımlanıyor ki, mağdurların yaralarının iyileşmesi günler ya da haftalar sürebiliyordu. İddianamede, çalışanları ve iş ortaklarının bazen onun şiddetine tanık oldukları ve mağdurların ayrılmasını engelledikleri ya da ayrılmaya çalışanları takip ettikleri belirtildi.

Combs, iddianamedeki tüm suçlamalardan mahkumiyet alması halinde, ömür boyu hapis cezası olasılığıyla birlikte zorunlu 15 yıl hapis cezası alabilecek.