Cinsel tacizden gözaltına alınmıştı: Oscar ödüllü yapımcı Paul Haggis serbest bıralıldı

İtalya'da gözaltına alınarak ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis'in serbest kalmasına karar verildi.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 12:16
Cinsel tacizden gözaltına alınmıştı: Oscar ödüllü yapımcı Paul Haggis serbest bıralıldı
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İtalya'nın Ostuni kasabasında İngiliz bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 19 Haziran'da gözaltına alınan ünlü yönetmen Paul Haggis için mahkeme, ev hapsi kararını kaldırdı. Ancak mahkeme, iddiaların soruşturulmasının devam etmesi yönünde karar aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, mahkemenin, Haggis'i serbest bırakma kararının arkasında, taciz mağduru olduğunu savunan kadında herhangi bir şiddet belirtisi olmamasının bulunduğu kaydedildi.

69 yaşındaki Haggis, "Allora Fest" isimli film festivali için geldiği Ostuni'de 19 Haziran'da bir İngiliz kadının cinsel taciz şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı.

Kanadalı film yapımcısı, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Paul Haggis, kendi yazıp yönettiği "Crash" filmiyle 2006 yılında "En iyi film" ve "En iyi senaryo" dallarında Oscar kazanmıştı.

 


Paul Haggis cinsel taciz
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