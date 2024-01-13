Anastasios Bakasetas, Tyler Boyd, kadro dışı... Hasan Arat'tan dikkat çeken açıklama!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:23

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:23

Sürpriz bir hamleyle teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos’u oturtan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sözcü’ye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Portekizli teknik direktörden yeni transferlere, kulübün son durumuna ilişkin gündemi belirleyecek sözler sarf etti.

Arat'ın açıklamları şu şekilde:

"Çok güzel bir anlaşma yaptı Beşiktaş. Fernando Santos onurlu, pırıl pırıl, gerçek bir beyefendi. Anlaşma hem Beşiktaş’a hem de ona yakışan bir anlaşma. İnşallah günün birinde anlaşmanın detaylarını öğrenirsiniz ve gelen insanın ne kadar kıymetli ve önemli bir karakter olduğunu anlarsınız. Beşiktaş ve biz Fernando Santos’u getirerek inanılmaz doğru bir iş yaptık. Bunu zamanla daha iyi göreceksiniz."

Anastasios Bakasetas

"BAKASETAS İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ"

"Transfer ile ilgili olarak, Fernando Santos ile geniş çaplı bir çalışmamız oldu. Ancak acele etmiyoruz. Bakasetas ile daha önce görüşülmüş. Trabzonspor büyük bir camia. Başkan Ertuğrul Doğan benim çok takdir ettiğim bir başkan. Trabzonspor’un oyuncusu için sadece Trabzonspor’un başkanı ile görüşürüz. Aksi düşünülemez. Başkanın kararıdır. Bu konuda yetkili mercii. Biz ilişkilerimize ve değerlerimize çok önem veririz."

"Bir hamle yapıyoruz, sadece hamle olarak görüyorlar. Arkasından ‘Hasan Arat ne yapabilir’i göremiyorlar. 5 kişilik kadro dışı konusunu da okuyamadı kimse. O hamleden iki çok önemli netice çıkardık. Semih ile 2028’e kontrat uzattık. Takımı yeni hocaya teslim ettik; ‘Gitmek isteyen oyuncu gider’ dedik. Bakarız ekonomik olarak bize uyarsa gider. Uymazsa gidemez. Bakacağız, alternatiflerle ‘Gelecek senenin takımını nasıl kurarız’ hedefimiz o."

Tyler Boyd

"BOYD'DA DAVA DEVAM EDİYOR"

"Tyler Boyd’un Beşiktaş’ı CAS’a şikayet ettiği doğru. 1 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam. Victor Ruiz’de de 340 bin Euro. Eski yönetim ödemediği için 2.7 milyon Euro oyuncuya ödendi. Boyd’da da dava devam ediyor. Victor Ruiz’de olduğu gibi bir önceki yönetimin yaptığı hatalar sebebiyle durum buralara geldi. Ruiz’e ve Boyd’a ödenecek paralar bize kaldı."

"100. yıl formasını göreve gelir gelmez çıkardık. Türk bayrağımız o şanlı formada 120 yıldır dalgalanıyordu ve 100. yıl formamızla bunu taçlandırdık. 1 aylık süreçte; özellikle bu yoğun gündem ve yapılan işlere bakıldığında, bütün yönetim kurulu üyeleri Beşiktaş için çok emek verdi. Beşiktaş’ı her konuda hem branşta en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."