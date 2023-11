Çıplak halde polis arabasını çaldı: Kovalamaca, kazayla sonlandı

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin polis arabasını çaldığı bildirildi.

Blue Diamond Road ve South Buffalo Drive bölgesi yakınlarında çıplak bir adam polisle tartıştı.

29 yaşındaki Clyde Cabulisan adındaki adam, tartışmanın ardından polis arabasını çalarak kayıplara karıştı.

??#WATCH: As a naked man fights Las Vegas police officer, before stealing his patrol vehicle and leading officers on a high-speed chase



??#LasVegas | #Nevada



Crazy video captured by a driver, showing a naked man getting into a fight with a Las Vegas police officer. The man… pic.twitter.com/dErEs8cOQg