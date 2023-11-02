Çıplak halde polis arabasını çaldı: Kovalamaca, kazayla sonlandı

ABD'de Las Vegas Metropolitan Polisi, bir polis aracını çalan ve başka bir araca çarpan bir şüphelinin tutuklandığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:18
Çıplak halde polis arabasını çaldı: Kovalamaca, kazayla sonlandı
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ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin polis arabasını çaldığı bildirildi.

Blue Diamond Road ve South Buffalo Drive bölgesi yakınlarında çıplak bir adam polisle tartıştı.

29 yaşındaki Clyde Cabulisan adındaki adam, tartışmanın ardından polis arabasını çalarak kayıplara karıştı.

 

Cabulisan, kısa bir polis takibinin ardından, polis aracını Rainbow ve Hacienda yakınlarında bir Ford Explorer'a çarptı.

Polis, şüphelinin gözaltına alındığını ve akıl hastanesine sevk edildiğini bildirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ABD Las Vegas

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