Tarihi yapıda grev: Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi, ikinci kez grev nedeniyle kapalı kaldı. Kuleye asılan grev uyarısında, "Grev eylemi nedeniyle Eyfel Kulesi şu anda kapalıdır. Özür dileriz" ifadesi yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:58
Tarihi yapıda grev: Eyfel Kulesi kapatıldı
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Fransa’nın başkenti Paris’in tarihi yapılarından Eyfel Kulesi, kule çalışanlarının greve gitmesinin ardından kapatıldı. Kule çalışanlarını temsil eden Genel Emek Konfederasyonu (CGT) sendikası, dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin "ikinci kez kapalı kalacağını" söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, grev, anıtın mali açıdan yönetilme biçimini protesto etmek amacıyla dün başladı. Kulenin işletmecisi SETE, internet sitesinde yaptığı açıklamada "anıt ziyaretlerinin bugün de kesintiye uğrayacağını" söyledi.

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Fransa'nın başkenti Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaptığı için bu yaz Paris'e gelen ziyaretçi sayısının artması beklenirken, kuleye "Ziyaretçilerimiz için bilgilendir: Grev eylemi nedeniyle Eyfel Kulesi şu anda kapalıdır. Özür dileriz" tabelası asıldı.

Bilet sahiplerine tavsiyede bulunan SETE, ziyaretçilerin gelmeden önce internet sitelerinin kontrol etmelerini ya da ziyaretlerini ertelemelerini belirtti. 

Kuleyi inşa eden Gustave Eiffel’in 100. ölüm yıldönümünde, çalışanların greve gitmesi üzerine Eyfel'in kapıları ziyaretçilere kapatılmıştı.

Fabrika kızları harekatı (FO) ve Genel Emek Konfederasyonu (CGT) tarafından yapılan ortak açıklamada, Paris Belediyesi'ni "anıtın ve onu işleten şirketin ayakta kalmasını sağlamak için mali taleplerinde makul olmaya" çağırdı. 

CGT sendikasının temsilcisi Alexandre Leborgne, belediyenin "şimdilik pazarlık yapmayı reddettiğini" söyledi. Leborgne, yapalıcak oylama ile CGT ve FO sendikaları tarafından çağrısı yapılan grevin uzatılmasını onaylayacağını söyledi.


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