Clinton'ı hedef aldı: Kazansaydı nükleer savaş çıkacaktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fox News kanalında gazeteci Sean Hannity'e verdiği demeçte geçmişte bazı ülke liderleri ile olan ilişkilerini anlattı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fox News kanalında gazeteci Sean Hannity'e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtti.
Trump, "Putin ile iyi anlaştım. Biliyorsunuz, Putin gibi insanlarla iyi geçinmek iyidir... Başkan Şi Cinping ile görüşmelerim oldu, harika bir ilişkim var... Eğer Hillary Clinton kazansaydı Kuzey Kore ile nükleer savaş çıkacaktı, Kim Jong-un ile de iyi anlaştım" dedi.
Trump'a göre "güçlü nükleer silahlara sahip kişilerle" normal ilişkiler sürdürülmelidir.
Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında "Akıllı adam, zeki adam, çok saygı duyulan biri" dedi.
Trump ayrıca, Orban'ın "herkes tarafından korkulan ve saygı duyulan biri" olduğunu da sözlerine ekledi.
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