Clinton'ı hedef aldı: Kazansaydı nükleer savaş çıkacaktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fox News kanalında gazeteci Sean Hannity'e verdiği demeçte geçmişte bazı ülke liderleri ile olan ilişkilerini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:54
Clinton'ı hedef aldı: Kazansaydı nükleer savaş çıkacaktı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fox News kanalında gazeteci Sean Hannity'e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

Trump, "Putin ile iyi anlaştım. Biliyorsunuz, Putin gibi insanlarla iyi geçinmek iyidir... Başkan Şi Cinping ile görüşmelerim oldu, harika bir ilişkim var... Eğer Hillary Clinton kazansaydı Kuzey Kore ile nükleer savaş çıkacaktı, Kim Jong-un ile de iyi anlaştım" dedi.

Trump'a göre "güçlü nükleer silahlara sahip kişilerle" normal ilişkiler sürdürülmelidir.

Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında "Akıllı adam, zeki adam, çok saygı duyulan biri" dedi.

Trump ayrıca, Orban'ın "herkes tarafından korkulan ve saygı duyulan biri" olduğunu da sözlerine ekledi.


Donald Trump ABD

İlgili Haberler

Eski ABD Başkanı Trump, “Zarar Tazminatı” davasında 2’nci kez hakim karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı Trump, “Zarar Tazminatı” davasında 2’nci kez hakim karşısına çıktı
Avrupa ülkelerine seslendi: Trump'ın kazanmasından korkmayın

Avrupa ülkelerine seslendi: Trump'ın kazanmasından korkmayın
ABD'de başkanlık seçim yarışında Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

ABD'de başkanlık seçim yarışında Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

En Çok Okunan Haberler