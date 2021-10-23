CNN’den çarpıcı analiz: Erdoğan’ın o karesi dikkat çekti
ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son hamleleri ve batıya karşı duruşu ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Luke McGee imzalı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in birlikte fotoğrafı paylaşıldı ve dikkat çekici yorumlar yer aldı.
ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. "Batı, Putin’in nasıl en tehlikeli haline dönmesini sağladı" başlığıyla Luke McGee imzasıyla yayınlanan makalede, son 10 yıl içinde Putin’in yönetimindeki Rusya’nın birçok batı ülkesi için büyük bir endişe yarattığı aktarıldı.
McGee, "Bu endişeler temelsiz değil. Putin ve yakın çevresinin güveninin bu dönemde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Başka bir ülke toprağının ilhak edilmesi, başka bir ülkenin savaşında bir diktatöre yardım etmek ya da muhalifleri zehirlemek gibi örneklerden anlaşılacağı gibi Putin’in Kremlin’i artık Batı’nın onayını alma gibi bir ihtiyaca sahip değil. Bu durum da Moskova’nın saldırganlığının artmasına sebep oldu" yorumunu yaptı.
Öte yandan makalede, Rusya’nın Avrupa’da yaşanan enerji krizi örneğinde olduğu gibi doğalgaz rezervlerini Avrupa ile ilişkilerinde kullandığı da belirtilirken, Avrupalı siyasetçilerin "Putin’i yanlış okuduğu" da öne sürüldü.
"NATO-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ DE BOZDU"
CNN’e yazan McGee, “Batı’nın başarısızlığı ve Rusya’nın başarısı elbette her iki tarafın da önceliklerine göre şekillendi. Putin, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının 20’nci yüzyılın en büyük jeopolitik trajedilerinden biri olduğunu söylemişti. Putin’in son 10 yılda değiştiğini hesaba katarsak ki bunlar arasında Kırım’ın ilhakı, Suriye’de Rusya’nın hamlelerini yalanlayarak Batı güçlerini yanıltma, NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozma da var, bunları ülkesine onurunu geri kazandırma amacı taşıyan bir lider imajı oluşuyor" ifadelerini kullandı.
McGee’nin kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in 2020 yılında İstanbul’da gerçekleşen TürkAkım projesinin açılış seremonisinde çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Kaynak: Sözcü
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