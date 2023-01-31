Çocuk, üzerine bindiği boğanın kendisini düşürmesinin ardından öldü

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:52

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 13:52

ABD'de bir çocuk, Kuzey Karolina eyaletinde düzenlenen bir boğa binme etkinliğinde boğa tarafından yere atıldı.

14 yaşındaki Denim Bradshaw, boğanın üzerinden düşmesi sonucu boğanın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Stokes County acil durum yönetimi şefi Brandon Gentry, "Bu olay olduğunda o da katılımcılardan biriydi. Boğaya biniyordu ve fırlatıldı" ifadelerini kullandı.

Gentry, çocuğun acilen Atrium Health Wake Forest Baptist'e kaldırıldığını ve burada hayatını kaybettiğini söyledi.

Bradshaw'ın annesi Shannon Bowman, olaya ilişkin, "14 yaşındaki güzel ve yakışıklı oğlum Tanrı'nın yanına gitti! Hayatımın geri kalanı boyunca bir kâbusun içinde uyandım! Onu hiç dün gece ayrılmadan önce gördüğüm kadar mutlu görmemiştim. Denim bebeğim başardın! Başardın! Cesaretinle gurur duyuyorum. Benim küçük kovboyum seni çok seveceğim ve özleyeceğim, Tanrı'nın seninle ilgileneceğini biliyorum" dedi.