Çocuklar kaçtı polis kovaladı: Film sahnelerini aratmadı
ABD'nin Florida eyaletinde çalıntı araçla kaçan 2 çocuk, polisle uzun süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
ABD'nin Florida eyaletinde çalıntı araç ihbarı alan polis, hırsızların peşine düştü. Aracın yerini tespit eden polis, hırsızlara “dur” ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına uymayan hırsızlar, uzun süre kaçtı. Polis, havadan görüntülenen kovalamaca sırasında çalıntı aracı çarparak durdurabildi.
Polisten yapılan açıklamada, 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun gözaltına alındığı duyuruldu.
Polis Chad Chronister, "Maalesef toplumumuzda bir şey kendilerine ait değilse ona dokunmamayı asla öğrenemeyen insanlar var. Ayrıca evinize ne kadar hızlı girerseniz girin, aracınızı kilitleyin. Bu aracın kilidi açık bırakılmıştı ve garaj yolunda çalışır durumdaydı, bu da gençlerin hırsızlık yapmasını kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.
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