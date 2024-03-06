Çocukları kabloyla bağladı: 'Ağır saldırı' ile suçlandı

Avustralya'da bir adam, havuzunda yakaladığı çocukları kablo bağıyla bağladı. Polis, çocukların yaşlarını ve savunmasızlıklarını göz önünde bulunarak adamı "ağır saldırı" ile suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:10
Çocukları kabloyla bağladı: 'Ağır saldırı' ile suçlandı
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Avustralya'da bir adam, boş havuzda yüzerken yakaladığı üç çocuğu kablo bağıyla bağladı. Altı yaşındaki kız çocuğu ile, yedi ve sekiz yaşındaki iki erkek çocuğunu boş bir arazide bağlayan adam, "ağır saldırı" ile suçlandı. 

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, çocukların bağlandığı ve ağladığı dikkat çekti. 

Hükümet yetkilileri görüntüler karşısında dehşete düştüklerini söylerken, polis topluma sükunet çağrısında bulundu.

Polis olay yerine vardığında iki çocuğun kablo bağlarıyla "fiziksel olarak zapt edildiğini" gördüklerini ve daha sonra olay yerinden kaçan en büyük çocuğu bulduklarını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin değerlendirmelerinin ardından çocuklar aileleriyle bir araya getirildi. Polis, üç çocuğu "zapt etmek için kullanılan gücün" yaşları ve savunmasızlıkları göz önüne alındığında "orantılı olmadığını" söyledi.

Eyaletin çocuk komiseri Jacqueline McGowan-Jones, görüntülerden rahatsız olduğunu söylerken, adam kefaletle serbest bırakıldı ve 25 Mart'ta Broome Sulh Ceza Mahkemesi önüne çıkacak.


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