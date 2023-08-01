Çocuklarını öldüren tarikat mensubu anneye müebbet

Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:04

Güncelleme: 01.08.2023 - 18:04

ABD'nin Idaho eyaletinde, yedi yaşındaki oğlu Joshua "JJ" Vallow ve 16 yaşındaki kızı Tylee Ryan'ı öldüren ve kocasının eski karısını öldürmek için komplo kuran "Kıyamet günü tarikatı" mensubu Lori Vallow Daybell, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

50 yaşındaki Lori Vallow Daybell'i, cinayetlerden dolayı şartlı tahliye olmaksızın üç kez ömür boyu hapis cezasına çarptıran yargıç Steven Boyce, "En hayal edilemez cinayet türü, bir annenin kendi çocuklarını öldürmesidir ve sen de tam olarak bunu yaptın" dedi.

Mormon dini öğretilerine dayanan kıyamet romanı yazarı baba Chad Daybell ise, çocukların ölümü ve Vallow ile evlenmeden haftalar önce eski karısı Tammy Daybell'in ölümü nedeniyle cinayetle suçlandı.

İsa ile konuştuğunu ve çocukları ile Tammy Daybell'in cennette "mutlu ve son derece meşgul" olduklarını belirten Vallow, "İsa Mesih bu olayda kimsenin öldürülmediğini biliyor" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, Vallow, üç kurbanın ruhlarının kendisini sık sık ziyaret ettiğini ve "yanlış bir şey yapmadığını" söyledi.

JJ'in büyükannesi Kay Woodcock, Vallow'a ilişkin "İğrenç eylemleri için hiçbir sorumluluk almayan ve de zerre kadar pişmanlık göstermeyen bir canavardır" ifadesinde bulundu.