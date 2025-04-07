Colani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, Colani'nin (Ahmed eş-Şara) Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, geçiş hükümetinin 'Cumhurbaşkanı' olarak ilan edilen Colani'nin gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
BAE, Colani yönetiminin Şam'ı ele geçirmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Colani daha önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.
Colani'nin Türkiye ziyareti ise ikinci kez olacak.
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