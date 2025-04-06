Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den sahnede 'iktidar' eleştirisi: Saddam'ın Irak'ı mı? Esad'ın Suriye'si mi? Anlayamadık gitti, böyle miydi bu ülke?

Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 06.04.2025 - 10:30

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

Protestolar, mitingler ve boykot çağrılarıyla da ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

Bu süreçte, "sanatçılar" da tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.

"ATATÜRK'ÜN BİZE BIRAKTIĞI CUMHURIYETİ GETİRDİKLERİ HAL BUDUR ARKADAŞLAR"

Türkiye'de yaşananlara dair sessiz kalmayan isimlerden biri de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze oldu.

Dün akşam konser veren Duman grubunun solisti Tangöze'nin sahnedeki sözleri kısa sürede gündem oldu.

Tangöze, "Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti getirdikleri hal budur arkadaşlar. Saddam'ın Irakı mı? Esad'ın Suriyesi mi? Anlayamadık gitti, böyle miydi bu ülke?" dedi.

"ESPRESSOLAB" GÖNDERMESİ

Öte yandan Tangöze'nin, boykot listesinde olan Espressolab'e göndermede bulunarak "Espressolab’den aldığım vodka portakalımı yudumluyorum şu an arkadaşlar" demesi de seyircileri gülümsetti.