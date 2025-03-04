Country müziğin efsane ismi Dolly Parton’ın eşi Carl Dean hayatını kaybetti
Country müziğin önemli isimlerinden Dolly Parton’ın eşi Carl Dean hayatını kaybetti.
Country müziğin önemli isimlerinden Dolly Parton’ın eşi Carl Dean’in 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Parton, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren eşinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Parton, “Carl ve ben birlikte harika yıllar geçirdik. 60 yılı aşkın süredir paylaştığımız sevgiyi kelimelerle anlatmak imkansız. Dualarınız ve başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Dolly Parton #Carl Dean
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'