Country müziğin efsane ismi Dolly Parton’ın eşi Carl Dean hayatını kaybetti

Country müziğin önemli isimlerinden Dolly Parton’ın eşi Carl Dean hayatını kaybetti.

Country müziğin efsane ismi Dolly Parton’ın eşi Carl Dean hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:54

Country müziğin önemli isimlerinden Dolly Parton’ın eşi Carl Dean’in 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Parton, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren eşinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Parton, “Carl ve ben birlikte harika yıllar geçirdik. 60 yılı aşkın süredir paylaştığımız sevgiyi kelimelerle anlatmak imkansız. Dualarınız ve başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Dolly Parton #Carl Dean

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