Son Dakika... Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 23:17
Son Dakika... Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti
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Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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