Son Dakika... Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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