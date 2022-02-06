COVID-19 koku almadan büyüyen kadına koku duyusu verdi
İngiltere'de koku alma duyusu olmadan doğup büyüyen bir kadın koronavirüse yakalandıktan sonra artık koku alabildiğini söyledi.
Koku kaybı, genellikle ilk hafta içinde ortaya çıkan, COVID-19'un en yaygın semptomlarından biridir. COVID-19 enfeksiyonlarına yakalanan birçok kişi koku kaybını kaybettiğinden şikayet ederken bazıları da, kokuların dayanılmaz derecede yoğun ve sıra dışı hale geldiğinden dolayı şikayet ediyor.
Londra'da koku alma duyusu olmadan doğup, bu şekilde büyüyen Nancy Simpson, beklenmedik bir şekilde koronavirüse yakalandıktan sonra aniden koku almaya başladığını belirtti.
The Sun'ın aktardığına göre, "Noel boyunca evde tek başıma odamda kaldım ve bir gün her şeyin kokusunu alabildiğimi fark ettim" diyerek artık meyveleri, mumları koklamaktan ve yemeklerde şifalı otlar kullanmaktan gerçekten keyif aldığını sözlerine ekledi.
Koku alma duyusu tat ile bağlantılı olduğundan, Nancy Simpson yiyeceklerin lezzetini tam olarak tadacağını belirtti.
Kaynak: Sputnik International
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