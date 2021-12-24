Covid-19'un semptomları değişti: Boğaz ağrısı olanlar dikkat!
İngiliz bilim insanı profesör Tim Spector, Omicron varyantı sebebiyle koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurarak hükümetleri uyardı.
İngiltere’de kamuoyundan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları “gerçek yaşam verilerini” analiz ederek koronavirüsünün semptomlarının değiştiğini duyurdu.
İngiltere’de kullanılan Zoe Covid isimli Covid-19 takip uygulamasında toplanan verileri inceleyen ve projenin de lideri olan Profesör Tim Spector, koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uygulamayı kullananlar Covid-19 semptomlarını platform ile paylaşırken bu verileri inceleyen Spector, “Grip hastalığı gibi belirtiler gösteren insanların yarısında Covid-19 tespit edildi. Boğazda ağrı, burun akıntısı ve baş ağrısı en öne çıkan semptomlardan biri” dedi.
“BOĞAZ AĞRISI, BURUN AKINTISI…”
Zoe Covid’in verilerini King’s College London ile inceleyen uzmanlar, Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarının arttığına dikkat çekti. Spector, “Yeni semptom gösteren vaka sayısı son bir haftada patlama yaşadı. Omicron sonucu pozitif çıkan çok sayıda insanda görülen belirtiler sıradan grip gibi aynı boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı var” dedi.
Spector, İngiliz hükümetinin ise Covid-19 semptomları ile ilgili uyarı ve bilgilendirme mesajlarını değiştirmemesine tepki gösterdi. Spector, “Zoe verileri bize açıkça corona virüsüne yakalanan kişilerin gösterdiği en önemli semptomların artık sürekli öksürük, yüksek ateş, koku ve tat kaybı olmadığını gösteriyor. Daha çok insanın hayatını kurtarmak için bu bilgilendirme mesajını değiştirmek gerekiyor” dedi.
Kaynak: Sözcü
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