Cumhurbaşkanı açıkladı: 'Denizleri Türkiye koruyacak'
Somali, Türkiye’nin 10 yıl boyunca denizlerini koruyacağını duyurdu. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, "10 yıllık iş birliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" dedi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye-Somali arasında imzalanan "Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın Somali Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda iş birliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.
İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık iş birliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" şeklinde konuştu,
Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren "Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması" imzalanmıştı.
Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.
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