Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacıların ‘Güvenli bölgeye’ değil, memleketlerine gönderileceğini ifade etti

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs’ta İdlib’deki briket evlerin açılış törenine gönderdiği videomesajda “Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” dedi. Projenin Türkiye’nin Suriye’deki harekât bölgelerinde bulunan Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn’daki yerel meclislerle 13 ayrı noktada gerçekleştirileceğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise projeye ilişkin “1 milyon Suriyeli gönüllü olarak güvenli şekilde topraklarına geri dönecek. Bahsettiğimiz 13 lokasyon aslında içerisindeki donatılar ile 13 ayrı şehir anlamına da geliyor” bilgisini paylaştı. İktidar, Suriye’ye düzenlenmesi gündemde olan yeni operasyonla da oluşturulacak güvenli bölgelere Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşünün açılacağı yönünde mesajlar veriyor. Suriye’de oluşturulacak yeni yerleşim yerlerine Türkiye’deki Suriyelilerin yerleştirilmesi planlarına karşın Erdoğan, önceki gün Suriyelilerin savaştan önce bulundukları şehirlere dönmesini öngören ortak bildiriye imza attı.

"ASIL İKAMETLERE..."

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla önceki gün Tahran’da yayımlanan ortak bildiride “Devlet başkanları, sığınmacıların ve ülke içinde yerinden edilmiş kişileri, geri dönme ve bu çerçevede desteklenme haklarını teminen, Suriye’deki asıl ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Tahran’da Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da toplantı heyeti ile oturduğu görüldü. Ülke dışında bulunan ya da ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin, “Suriye’deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması” ifadesi daha önceki Astana bildirilerinde de yer almıştı.

"TOPRAKLARIMIZA GİRİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

İran’ın başkenti Tahran’da önceki gün düzenlenen Suriye zirvesinin ardından dün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat İran’daydı. İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili görüşmede bulunan Mikdat, Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Kimsenin Suriye topraklarına girmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Mikdat, “Hiçbir ülkenin Suriye sınırlarına girmesinin hiçbir yararı yok. Türkiye’nin içişlerimize karışması ve Suriye’ye yüz binlerce teröristin gönderilmesi bu ilişkilerimizi durdurdu ve gelişmesini engelledi. ABD ve İsrail rejiminin istediği şey bu. Milletimizin özgürlüğünü savunmaya hazırız ve bunu yapmaktan da geri kalmayacağız” dedi. Mikdat ayrıca “Barışçıl çözümlere ulaşmak için Arap ülkeleri arasında koordinasyona ve dost ve müttefiklerle, özellikle İran’la işbirliğine hazırız” diye konuştu.