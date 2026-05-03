Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan yolcusu

Türkiye ile Ermenistan arasında yıllardır sınırlı ve temkinli ilerleyen diplomatik temaslar, uzun bir aranın ardından yeni bir eşiğe geliyor. 2008’deki 'futbol diplomasisi' ziyaretinden bu yana ilk kez Türkiye’den üst düzey bir isim Erivan’a giderken, bu adım iki ülke arasında normalleşme sürecinde dikkatle izlenen yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs'ta, 'Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar' temasıyla düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

SON ZİYARET 2008’DE

Türkiye’den Ermenistan’a en son üst düzey ziyaret, 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gerçekleştirilmişti. Gül, 6 Eylül 2008’de Erivan’a giderek Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın davetine katılmış, iki ülke milli takımları arasındaki Dünya Kupası eleme maçını izlemişti. Bu temas, diplomasi literatürüne 'futbol diplomasisi' olarak geçmiş ve iki ülke arasında yeni bir diyalog sürecinin kapısını aralamıştı.

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı ve sınırların kapalı olduğu bir dönemde gerçekleşmesi bakımından tarihi bir adım olarak değerlendirildi. 2008’de başlayan bu süreç, 2009 yılında imzalanan ancak yürürlüğe girmeyen Zürih Protokolleri ile kurumsal bir çerçeveye taşınmaya çalışıldı.

Öte yandan son yıllarda temaslar daha çok ters yönde ilerledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Haziran 2025’te İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, bu ziyaret iki ülke arasında uzun yıllar sonra gerçekleşen en dikkat çekici temaslardan biri olmuştu. Buna rağmen Türkiye’den Ermenistan’a benzer düzeyde bir ziyaretin uzun süre yapılmamış olması, Erivan’a gerçekleştirilecek yeni ziyaretin önemini artırıyor.