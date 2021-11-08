Cuntadan öğretmenlere sert müdahale

Sudan’da polis, geçen ay askerlerin yönetime el koymasını protesto için yapılan iki günlük sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde sokaklara çıkan öğretmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemde 14 gösterici hayatını kaybetti, yaklaşık 300 gösterici ise yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 01:59
Cuntadan öğretmenlere sert müdahale
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Sudan’da dün başkent Hartum’da Eğitim Bakanlığı önünde toplanan çok sayıda öğretmen ellerinde “Askeri yönetime hayır” yazılı pankartlar taşıdı ve sivil yönetime geçilmesini istedi.

14 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

25 Ekim’deki darbeden beri ülke askeri yönetim karşıtı eylemlere sahne oluyor. Ancak güvenlik güçlerinin eylemlere sert müdahalesi sonucu bugüne kadar en az 14 gösterici hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi yaralandı.

Sudan Profesörler Birliği’ne göre, eyleme katılan 87 öğretmen gözaltına alındı. 


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