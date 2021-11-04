Sudan’da uzlaşı çabaları sürüyor

04 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Ordu tarafından feshedilen geçiş hükümetinden yapılan açıklamada, “siyasi tutukluların tahliyesi” de talep edildi. Reuters, Hamduk’a yakın bir kaynağın askeri liderlerle henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini söylediğini aktardı.

Sudan’da 25 Ekim’de ordu yönetimi ele geçirmiş, Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk’un serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Cunta lideri Orgeneral Abdulfettah el Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan’daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu. BM’nin Sudan’daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz ise geçen pazartesi yaptığı açıklamada mevcut krize çözüm bulmak için Hartum’da tüm taraflarla arabuluculuk çabalarının yürütüldüğünü bildirmişti.

Öte yandan, İsrail Dış İstihbarat Servisi’nden (Mossad) bazı yetkililerin de bulunduğu bir güvenlik heyetinin geçen hafta başkent Hartum’u ziyaret ettiği ve taraflarla görüştüğü bildirildi.