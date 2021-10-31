Sudan’da gerilim dinmiyor

31 Ekim 2021 Pazar, 02:30

Sudan Devlet Televizyonu’nun haberine göre aralarında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de yer aldığı bazı ülkelerdeki büyükelçiler cunta lideri Orgeneral Abdulfettah el Burhan tarafından görevinden alındı. El Burhan Dışişleri Bakanlığı’ndaki bazı diplomatların da görevden alındığını bildirdi. Cunta, geçen perşembe Avrupa Birliği ve beş ülkedeki büyükelçilerinin görevine son verdiğini duyurmuştu. Ülkede dün düzenlenen cunta karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az iki kişi yaşamını yitirdi.



Sudan’da ordu 25 Ekim’de yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan geçici hükümetin feshedildiğini açıklamış ve ülkede OHAL ilan etmişti. Afrika Birliği Sudan’ın üyeliğini, geçiş hükümeti yeniden görevine dönene dek askıya almıştı.

Dünya Bankası ve ABD ise Sudan’a yaptığı ödemeleri durdurduğunu açıklamıştı. Sudan’da 30 yıl iktidarda kalan Ömer el Beşir dönemi 2019’darejim karşıtı protestoların ardından sona ermişti. Ardından yönetimi Askeri Geçiş Konseyi üstlenmiş, konsey ve muhalif sivil koalisyon geçici ortak yönetim üzerinde anlaşmıştı. Uzlaşı doğrultusunda 2023 yılında seçimlerin düzenlenmesi ve ülkede sivil bir hükümetin kurulması planlanıyordu.

