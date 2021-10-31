Sudan’da gerilim dinmiyor
Sudan’da yönetime el koyan ordu bazı ülkelerdeki büyükelçilerini geri çekme kararı aldı.
Sudan Devlet Televizyonu’nun haberine göre
aralarında Türkiye ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin de yer aldığı bazı ülkelerdeki büyükelçiler cunta lideri
Orgeneral Abdulfettah el Burhan tarafından görevinden alındı. El Burhan
Dışişleri Bakanlığı’ndaki bazı diplomatların da görevden alındığını bildirdi. Cunta, geçen perşembe Avrupa
Birliği ve beş ülkedeki büyükelçilerinin görevine son verdiğini duyurmuştu. Ülkede dün düzenlenen cunta karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik
güçlerinin müdahalesi sonucu en az
iki kişi yaşamını yitirdi.
Sudan’da ordu 25 Ekim’de yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan geçici hükümetin feshedildiğini açıklamış ve ülkede OHAL ilan etmişti. Afrika Birliği Sudan’ın üyeliğini, geçiş hükümeti yeniden görevine dönene dek askıya almıştı.
Dünya
Bankası ve ABD ise Sudan’a yaptığı
ödemeleri durdurduğunu açıklamıştı.
Sudan’da 30 yıl iktidarda kalan Ömer
el Beşir dönemi 2019’darejim karşıtı protestoların ardından sona ermişti. Ardından yönetimi Askeri Geçiş
Konseyi üstlenmiş, konsey ve muhalif sivil koalisyon geçici ortak yönetim
üzerinde anlaşmıştı. Uzlaşı doğrultusunda 2023 yılında seçimlerin düzenlenmesi ve ülkede sivil bir hükümetin
kurulması planlanıyordu.
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