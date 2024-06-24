Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas ilan edildi

Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’nde bir sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı terör saldırısı sonrası 24-25-26 Haziran’da yas ilan edildi. Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırıya uğrayan kilise ve sinagogu ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:37
Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas ilan edildi
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Rusya Federasyonu’nda bulunan Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde bir sinagog ve iki kiliseye terör saldırı düzenlendi.

Rus medyası, saldırıda 6 teröristin öldürüldüğünü, 15’ten fazla polis memuru, Ortodoks Kilisesi Rahibi Nikolay’ın ve sivillerin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov, düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamasında, “Bugün Dağıstan ve tüm ülke için bir trajedi günüdür. Terörist saldırıları düzenleyenlerin arkasında kimlerin olduğunu ve hangi hedefin peşinde olduklarını araştırıyoruz. Dağıstanlı polisler, canları pahasına bu insanlık dışı saldırılara karşı koyan ilk kişiler oldular. Kurbanların ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ölü ve yaralıların ailelerine maddi yardım sağlanacaktır” dedi.

Dağıstan’da saldırı sonrası 24-25-26 Haziran tarihinde yas ilan edildi. 

Melikov bugün, saldırıda hedef alınan sinagog ve kiliseleri ziyaret etti.


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