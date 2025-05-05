Dağıstan'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:35

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:35

Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’ne bağlı Mahaçkale kentinde, öğleden sonra trafik polisi ekibine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Dağıstan İçişleri Bakanlığı’nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 14.20 sularında kimliği belirsiz kişiler, devriye görevindeki polis ekibine ateş açtı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan failler, polis aracını gasp ederek uzaklaştı. Güvenlik güçleri tarafından kentte "Per??vat" (Yakalama) planı devreye sokuldu.

İlk açıklamalarda üç polis memurunun hayatını kaybettiği bildirilirken, Dağıstan Sağlık Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısını bir olarak duyurdu. Açıklamaya göre, iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, ağır yaralı iki saldırgan da tedavi altına alındı. Olayda birinin 17 yaşında olduğu belirtilen iki sivil vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.

SALDIRGANLARDAN İKİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dağıstan İçişleri Bakanlığı, saldırıya karışan iki kişinin güvenlik güçlerince kısa sürede etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dağıstan Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak güvenlik görevlisinin hayatına kast, araç gaspı ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, sosyal medyada yaptığı açıklamada vatandaşlara sakin olmaları, güvenlik önlemlerine uymaları ve doğrulanmamış bilgi ya da görüntüleri paylaşmamaları çağrısında bulundu.

Melikov, polislerin şüpheli bir aracı durdurmak istediği sırada saldırıya uğradığını da sözlerine ekledi.