Daha fazla gelirleri var! 'OnlyFans' yıldızları, NBA oyuncularını geride bıraktı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:44

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:46

Yeni açıklanan bir istatistiğe göre, OnlyFans içerik üreticileri, geçtiğimiz yıl NBA’in elit basketbol oyuncularından tam bir milyar dolar fazla kazandı.

2023 yılında OnlyFans içerik üreticileri toplamda 6.6 milyar dolar kazanırken, NBA oyuncuları ise 4.9 milyar dolarla geride kaldı. Aradaki fark tam 1.7 milyar dolar.

EN YÜKSEK KAZANAN NBA OYUNCULARI

ESPN’e göre, Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Steph Curry, 2022-2023 sezonunda 51.915.615 dolarlık maaşıyla NBA’in en çok kazanan oyuncusu oldu. Ancak, takımının Curry’nin maaşını 2023-2024 sezonunda 55.761.216 dolara yükselttiği bildirildi.

LeBron James ise 2022-2023 sezonunda 47.607.350 dolar kazanarak, Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Kevin Durant’in hemen arkasında yer aldı. Durant, 47.649.433 dolarlık maaşıyla ligin en çok kazanan ikinci oyuncusuydu.

NBA TARAFTARLARINDAN TEPKİ GELDİ

Bu karşılaştırmaya tepki gösteren NBA taraftarları sosyal medyada savunmaya geçti. Bir kullanıcı espirili bir şekilde, "Pornografi izlemeyi basketbol izlemeye tercih ederim" derken bir başkası, "OnlyFans'ta 2.1 milyon içerik üreticisi var, NBA’de ise 600 oyuncu. Karşılaştırma bu yüzden adil değil" yorumunu yaptı.

Bir diğer taraftar ise, "NBA’de oyuncu başına ortalama 9.800.000 dolar düşüyor, OnlyFans’ta ise içerik üreticisi başına 2.952 dolar" diyerek dikkat çekici bir karşılaştırma sundu.

LEBRON JAMES, BELLA THORNE GİBİ OLABİLİR Mİ?

Bir diğer tartışma ise LeBron James’in Bella Thorne’un OnlyFans'taki başarısına ulaşamayacağı yönünde. Sosyal medyada James’in yapay zeka tarafından oluşturulmuş videoları espri konusu olmaya devam ediyor.