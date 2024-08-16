YouTuber Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’den 'OnlyFans' iddiaları hakkında açıklama

Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.08.2024 - 09:59

Influencer Esin Çepni, Kafalar kanalından tanınan eşi Bilal Hancı'yla 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ayrılığı ise sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Çepni, Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri bizzat ifşa etmişti. İkili, skandal ihanet sonrası resmi olarak boşanmıştı.



Geçtiğimiz aylarda Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkan Esin Çepni'nin bu sefer de OnlyFans hesabı açtığı ve düzenli olarak paylaşım yaptığı iddia edildi.

@es1nce kullanıcı adıyla açılan hesaptan kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar da hızla yayıldı.

Esin Çepni'den açıklama da gecikmedi. Çepni, fotoğrafların bilgisi ve onayı haricinde paylaşıldığını vurguladı, yasal sürece başvuracağını bildirdi. Bazı fotoğrafların da kendisine ait olmadığını söyledi.



